ليف بلغاري إلى شلن كيني

تحويل BGN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٨٠٬٠٧٥ kes

1.00000 BGN = 80.07500 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 5:1 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

BGN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 KES
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.3631.434711.660030.957218.2162
1GBP1.1584811.232102.3631.662031.923051.108921.1023
1USD0.94030.811688183.0871.349051.560910.900217.1285
1INR0.0113170.009769140.012035610.01623660.01878650.01083440.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / شلن كيني
1 BGN80.07500 KES
5 BGN400.37500 KES
10 BGN800.75000 KES
20 BGN1601.50000 KES
50 BGN4003.75000 KES
100 BGN8007.50000 KES
250 BGN20018.75000 KES
500 BGN40037.50000 KES
1000 BGN80075.00000 KES
2000 BGN160150.00000 KES
5000 BGN400375.00000 KES
10000 BGN800750.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / لياف بلغاري
1 KES0.01249 BGN
5 KES0.06244 BGN
10 KES0.12488 BGN
20 KES0.24977 BGN
50 KES0.62442 BGN
100 KES1.24883 BGN
250 KES3.12208 BGN
500 KES6.24415 BGN
1000 KES12.48830 BGN
2000 KES24.97660 BGN
5000 KES62.44150 BGN
10000 KES124.88300 BGN