ريال برازيلي إلى شلن كيني

تحويل BRL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
30193 kes

1.00000 BRL = 30.19340 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / شلن كيني
1 BRL30.19340 KES
5 BRL150.96700 KES
10 BRL301.93400 KES
20 BRL603.86800 KES
50 BRL1509.67000 KES
100 BRL3019.34000 KES
250 BRL7548.35000 KES
500 BRL15096.70000 KES
1000 BRL30193.40000 KES
2000 BRL60386.80000 KES
5000 BRL150967.00000 KES
10000 BRL301934.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الريال البرازيلي
1 KES0.03312 BRL
5 KES0.16560 BRL
10 KES0.33120 BRL
20 KES0.66240 BRL
50 KES1.65599 BRL
100 KES3.31198 BRL
250 KES8.27995 BRL
500 KES16.55990 BRL
1000 KES33.11980 BRL
2000 KES66.23960 BRL
5000 KES165.59900 BRL
10000 KES331.19800 BRL