100 ريال برازيلي إلى شلن كيني

تحويل BRL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
2945 kes

1.00000 BRL = 29.44740 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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BRL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0777589.10571.465361.669510.9538518.3923
1GBP1.168511.2594104.1241.712341.950891.1145721.4923
1USD0.927850.794029182.67751.359651.549070.88517.0655
1INR0.01122260.009603930.012095210.01644520.01873630.01070420.20641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / شلن كيني
1 BRL29.44740 KES
5 BRL147.23700 KES
10 BRL294.47400 KES
20 BRL588.94800 KES
50 BRL1472.37000 KES
100 BRL2944.74000 KES
250 BRL7361.85000 KES
500 BRL14723.70000 KES
1000 BRL29447.40000 KES
2000 BRL58894.80000 KES
5000 BRL147237.00000 KES
10000 BRL294474.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الريال البرازيلي
1 KES0.03396 BRL
5 KES0.16979 BRL
10 KES0.33959 BRL
20 KES0.67918 BRL
50 KES1.69794 BRL
100 KES3.39588 BRL
250 KES8.48970 BRL
500 KES16.97940 BRL
1000 KES33.95880 BRL
2000 KES67.91760 BRL
5000 KES169.79400 BRL
10000 KES339.58800 BRL