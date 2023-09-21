ريال برازيلي إلى روبل روسي

تحويل BRL إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٩٬٧٥١٫٢٠ rub

1.00000 BRL = 19.75120 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبل الروسي
1 BRL19.75120 RUB
5 BRL98.75600 RUB
10 BRL197.51200 RUB
20 BRL395.02400 RUB
50 BRL987.56000 RUB
100 BRL1975.12000 RUB
250 BRL4937.80000 RUB
500 BRL9875.60000 RUB
1000 BRL19751.20000 RUB
2000 BRL39502.40000 RUB
5000 BRL98756.00000 RUB
10000 BRL197512.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الريال البرازيلي
1 RUB0.05063 BRL
5 RUB0.25315 BRL
10 RUB0.50630 BRL
20 RUB1.01259 BRL
50 RUB2.53148 BRL
100 RUB5.06297 BRL
250 RUB12.65742 BRL
500 RUB25.31485 BRL
1000 RUB50.62970 BRL
2000 RUB101.25940 BRL
5000 RUB253.14850 BRL
10000 RUB506.29700 BRL