فورنت مجري إلى روبل روسي

تحويل HUF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
2631.99 rub

1.00000 HUF = 0.26320 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبل الروسي
2000 HUF526.39800 RUB
5000 HUF1315.99500 RUB
10000 HUF2631.99000 RUB
15000 HUF3947.98500 RUB
20000 HUF5263.98000 RUB
30000 HUF7895.97000 RUB
40000 HUF10527.96000 RUB
50000 HUF13159.95000 RUB
60000 HUF15791.94000 RUB
100000 HUF26319.90000 RUB
150000 HUF39479.85000 RUB
200000 HUF52639.80000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Hungarian Forint
1 RUB3.79940 HUF
5 RUB18.99700 HUF
10 RUB37.99400 HUF
20 RUB75.98800 HUF
50 RUB189.97000 HUF
100 RUB379.94000 HUF
250 RUB949.85000 HUF
500 RUB1899.70000 HUF
1000 RUB3799.40000 HUF
2000 RUB7598.80000 HUF
5000 RUB18997.00000 HUF
10000 RUB37994.00000 HUF