يوان صيني إلى روبل روسي

تحويل CNY إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
13176.80 rub

1.00000 CNY = 13.17680 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
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CNY إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبل الروسي
1 CNY13.17680 RUB
5 CNY65.88400 RUB
10 CNY131.76800 RUB
20 CNY263.53600 RUB
50 CNY658.84000 RUB
100 CNY1317.68000 RUB
250 CNY3294.20000 RUB
500 CNY6588.40000 RUB
1000 CNY13176.80000 RUB
2000 CNY26353.60000 RUB
5000 CNY65884.00000 RUB
10000 CNY131768.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Chinese Yuan RMB
1 RUB0.07589 CNY
5 RUB0.37946 CNY
10 RUB0.75891 CNY
20 RUB1.51782 CNY
50 RUB3.79456 CNY
100 RUB7.58912 CNY
250 RUB18.97280 CNY
500 RUB37.94560 CNY
1000 RUB75.89120 CNY
2000 RUB151.78240 CNY
5000 RUB379.45600 CNY
10000 RUB758.91200 CNY