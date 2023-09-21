فرنك سويسري إلى روبل روسي

تحويل CHF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
106730 rub

1.00000 CHF = 106.73000 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبل الروسي
1 CHF106.73000 RUB
5 CHF533.65000 RUB
10 CHF1067.30000 RUB
20 CHF2134.60000 RUB
50 CHF5336.50000 RUB
100 CHF10673.00000 RUB
250 CHF26682.50000 RUB
500 CHF53365.00000 RUB
1000 CHF106730.00000 RUB
2000 CHF213460.00000 RUB
5000 CHF533650.00000 RUB
10000 CHF1067300.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الفرنك السويسري
1 RUB0.00937 CHF
5 RUB0.04685 CHF
10 RUB0.09369 CHF
20 RUB0.18739 CHF
50 RUB0.46847 CHF
100 RUB0.93694 CHF
250 RUB2.34236 CHF
500 RUB4.68472 CHF
1000 RUB9.36944 CHF
2000 RUB18.73888 CHF
5000 RUB46.84720 CHF
10000 RUB93.69440 CHF