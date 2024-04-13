İsviçre frangından Rus rublesine
Reel döviz kuru ile CHF → RUB çevirin
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Rus Rublesi
|1 CHF
|102,04000 RUB
|5 CHF
|510,20000 RUB
|10 CHF
|1.020,40000 RUB
|20 CHF
|2.040,80000 RUB
|50 CHF
|5.102,00000 RUB
|100 CHF
|10.204,00000 RUB
|250 CHF
|25.510,00000 RUB
|500 CHF
|51.020,00000 RUB
|1000 CHF
|102.040,00000 RUB
|2000 CHF
|204.080,00000 RUB
|5000 CHF
|510.200,00000 RUB
|10000 CHF
|1.020.400,00000 RUB