İsviçre frangından Euroya

Reel döviz kuru ile CHF → EUR çevirin

1.000 chf
1.027,68 eur

1,000 CHF = 1,028 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Euro
1 CHF1,02768 EUR
5 CHF5,13840 EUR
10 CHF10,27680 EUR
20 CHF20,55360 EUR
50 CHF51,38400 EUR
100 CHF102,76800 EUR
250 CHF256,92000 EUR
500 CHF513,84000 EUR
1000 CHF1.027,68000 EUR
2000 CHF2.055,36000 EUR
5000 CHF5.138,40000 EUR
10000 CHF10.276,80000 EUR
Çevrim kurları Euro / İsviçre Frangı
1 EUR0,97307 CHF
5 EUR4,86532 CHF
10 EUR9,73065 CHF
20 EUR19,46130 CHF
50 EUR48,65325 CHF
100 EUR97,30650 CHF
250 EUR243,26625 CHF
500 EUR486,53250 CHF
1000 EUR973,06500 CHF
2000 EUR1.946,13000 CHF
5000 EUR4.865,32500 CHF
10000 EUR9.730,65000 CHF