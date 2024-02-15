Hong Kong dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile HKD → EUR çevirin

1.000 hkd
119,23 eur

1.00000 HKD = 0.11923 EUR

05:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7958931.347751.54190.932251.3544583.0103
1 CNY0.13901210.1106390.1873540.2143430.1295970.18828511.5395
1 GBP1.256459.038411.693381.937321.171361.7018104.298
1 SGD0.7419775.337490.59053511.144060.6917241.0049761.5918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Euro
100 HKD11.92290 EUR
200 HKD23.84580 EUR
300 HKD35.76870 EUR
500 HKD59.61450 EUR
1000 HKD119.22900 EUR
2000 HKD238.45800 EUR
2500 HKD298.07250 EUR
3000 HKD357.68700 EUR
4000 HKD476.91600 EUR
5000 HKD596.14500 EUR
10000 HKD1192.29000 EUR
20000 HKD2384.58000 EUR
Çevrim kurları Euro / Hong Kong Doları
1 EUR8.38721 HKD
5 EUR41.93605 HKD
10 EUR83.87210 HKD
20 EUR167.74420 HKD
50 EUR419.36050 HKD
100 EUR838.72100 HKD
250 EUR2096.80250 HKD
500 EUR4193.60500 HKD
1000 EUR8387.21000 HKD
2000 EUR16774.42000 HKD
5000 EUR41936.05000 HKD
10000 EUR83872.10000 HKD