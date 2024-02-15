Singapur dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SGD → CNY çevirin

1.000 sgd
5.346,22 cny

1.00000 SGD = 5.34622 CNY

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.077189.40131.450911.651360.94725518.3624
1 GBP1.1696711.25985104.571.697081.931541.1079721.4779
1 USD0.928450.793745183.00191.347051.533150.8794517.048
1 INR0.01118550.009562980.012047910.01622910.01847130.01059550.205393

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Çin Yuanı RMB
1 SGD5.34622 CNY
5 SGD26.73110 CNY
10 SGD53.46220 CNY
20 SGD106.92440 CNY
50 SGD267.31100 CNY
100 SGD534.62200 CNY
250 SGD1336.55500 CNY
500 SGD2673.11000 CNY
1000 SGD5346.22000 CNY
2000 SGD10692.44000 CNY
5000 SGD26731.10000 CNY
10000 SGD53462.20000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Singapur Doları
1 CNY0.18705 SGD
5 CNY0.93524 SGD
10 CNY1.87048 SGD
20 CNY3.74096 SGD
50 CNY9.35240 SGD
100 CNY18.70480 SGD
250 CNY46.76200 SGD
500 CNY93.52400 SGD
1000 CNY187.04800 SGD
2000 CNY374.09600 SGD
5000 CNY935.24000 SGD
10000 CNY1870.48000 SGD