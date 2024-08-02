1 Singapur dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SGD → CNY çevirin

1 sgd
5,40 cny

1,000S$ SGD = 5,402¥ CNY

18:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,42055,4205
Düşük5,37255,3276
Ortalama5,39945,3733
Değişim0.60%0.73%
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1 SGD → CNY istatistikleri

SGD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4205, en düşük 5,3725 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,3994 oldu. SGD → CNY kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

SGD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4205, en düşük 5,3276 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,3733 oldu. SGD → CNY kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7887,1664,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4337,824,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6094,672,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Çin Yuanı RMB
1 SGD5,40150 CNY
5 SGD27,00750 CNY
10 SGD54,01500 CNY
20 SGD108,03000 CNY
50 SGD270,07500 CNY
100 SGD540,15000 CNY
250 SGD1.350,37500 CNY
500 SGD2.700,75000 CNY
1000 SGD5.401,50000 CNY
2000 SGD10.803,00000 CNY
5000 SGD27.007,50000 CNY
10000 SGD54.015,00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Singapur Doları
1 CNY0,18513 SGD
5 CNY0,92567 SGD
10 CNY1,85134 SGD
20 CNY3,70268 SGD
50 CNY9,25670 SGD
100 CNY18,51340 SGD
250 CNY46,28350 SGD
500 CNY92,56700 SGD
1000 CNY185,13400 SGD
2000 CNY370,26800 SGD
5000 CNY925,67000 SGD
10000 CNY1.851,34000 SGD