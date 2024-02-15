Singapur dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile SGD → EUR çevirin

1.000 sgd
690,04 eur

1.00000 SGD = 0.69004 EUR

20:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928551.533390.79387183.0027.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939360.00009808170.00005077920.005309140.0004601310.000305876
1 EUR1.0769516836.811.651380.85494589.3897.747155.14997
1 AUD0.6521510195.60.60555310.51772354.12984.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Euro
1 SGD0.69004 EUR
5 SGD3.45019 EUR
10 SGD6.90037 EUR
20 SGD13.80074 EUR
50 SGD34.50185 EUR
100 SGD69.00370 EUR
250 SGD172.50925 EUR
500 SGD345.01850 EUR
1000 SGD690.03700 EUR
2000 SGD1380.07400 EUR
5000 SGD3450.18500 EUR
10000 SGD6900.37000 EUR
Çevrim kurları Euro / Singapur Doları
1 EUR1.44920 SGD
5 EUR7.24600 SGD
10 EUR14.49200 SGD
20 EUR28.98400 SGD
50 EUR72.46000 SGD
100 EUR144.92000 SGD
250 EUR362.30000 SGD
500 EUR724.60000 SGD
1000 EUR1449.20000 SGD
2000 EUR2898.40000 SGD
5000 EUR7246.00000 SGD
10000 EUR14492.00000 SGD