250 Singapur dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile SGD → EUR çevirin

250 sgd
172,69 eur

1,000S$ SGD = 0,6908€ EUR

19:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → EUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69140,6914
Düşük0,68220,6814
Ortalama0,68500,6856
Değişim0.86%0.31%
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1 SGD → EUR istatistikleri

SGD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6914, en düşük 0,6822 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6850 oldu. SGD → EUR kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

SGD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6914, en düşük 0,6814 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6856 oldu. SGD → EUR kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7877,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4297,8234,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5834,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Euro
1 SGD0,69075 EUR
5 SGD3,45376 EUR
10 SGD6,90753 EUR
20 SGD13,81506 EUR
50 SGD34,53765 EUR
100 SGD69,07530 EUR
250 SGD172,68825 EUR
500 SGD345,37650 EUR
1000 SGD690,75300 EUR
2000 SGD1.381,50600 EUR
5000 SGD3.453,76500 EUR
10000 SGD6.907,53000 EUR
Çevrim kurları Euro / Singapur Doları
1 EUR1,44770 SGD
5 EUR7,23850 SGD
10 EUR14,47700 SGD
20 EUR28,95400 SGD
50 EUR72,38500 SGD
100 EUR144,77000 SGD
250 EUR361,92500 SGD
500 EUR723,85000 SGD
1000 EUR1.447,70000 SGD
2000 EUR2.895,40000 SGD
5000 EUR7.238,50000 SGD
10000 EUR14.477,00000 SGD