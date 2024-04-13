Çin yuanından Euroya

Reel döviz kuru ile CNY → EUR çevirin

1.000 cny
129,85 eur

1,000 CNY = 0,1298 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Euro
1 CNY0,12985 EUR
5 CNY0,64925 EUR
10 CNY1,29849 EUR
20 CNY2,59698 EUR
50 CNY6,49245 EUR
100 CNY12,98490 EUR
250 CNY32,46225 EUR
500 CNY64,92450 EUR
1000 CNY129,84900 EUR
2000 CNY259,69800 EUR
5000 CNY649,24500 EUR
10000 CNY1.298,49000 EUR
Çevrim kurları Euro / Çin Yuanı RMB
1 EUR7,70126 CNY
5 EUR38,50630 CNY
10 EUR77,01260 CNY
20 EUR154,02520 CNY
50 EUR385,06300 CNY
100 EUR770,12600 CNY
250 EUR1.925,31500 CNY
500 EUR3.850,63000 CNY
1000 EUR7.701,26000 CNY
2000 EUR15.402,52000 CNY
5000 EUR38.506,30000 CNY
10000 EUR77.012,60000 CNY