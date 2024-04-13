Çin yuanından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → SGD çevirin

1.000 cny
188,12 sgd

1,000 CNY = 0,1881 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çin yuanından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Singapur Doları
1 CNY0,18812 SGD
5 CNY0,94061 SGD
10 CNY1,88121 SGD
20 CNY3,76242 SGD
50 CNY9,40605 SGD
100 CNY18,81210 SGD
250 CNY47,03025 SGD
500 CNY94,06050 SGD
1000 CNY188,12100 SGD
2000 CNY376,24200 SGD
5000 CNY940,60500 SGD
10000 CNY1.881,21000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Çin Yuanı RMB
1 SGD5,31572 CNY
5 SGD26,57860 CNY
10 SGD53,15720 CNY
20 SGD106,31440 CNY
50 SGD265,78600 CNY
100 SGD531,57200 CNY
250 SGD1.328,93000 CNY
500 SGD2.657,86000 CNY
1000 SGD5.315,72000 CNY
2000 SGD10.631,44000 CNY
5000 SGD26.578,60000 CNY
10000 SGD53.157,20000 CNY