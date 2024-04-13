Çek Cumhuriyeti korunasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile CZK → SGD çevirin

10.000 czk
571,98 sgd

1,000 CZK = 0,05720 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0640,8551.468,64,28788,96934,4320,973
1 USD0,9410,8031.380,134,02983,60932,3580,914
1 GBP1,171,24511.718,265,015104,09440,2861,138
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,0610,0230,001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çek Cumhuriyeti korunasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Singapur Doları
1 CZK0,05720 SGD
5 CZK0,28599 SGD
10 CZK0,57198 SGD
20 CZK1,14396 SGD
50 CZK2,85991 SGD
100 CZK5,71981 SGD
250 CZK14,29953 SGD
500 CZK28,59905 SGD
1000 CZK57,19810 SGD
2000 CZK114,39620 SGD
5000 CZK285,99050 SGD
10000 CZK571,98100 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SGD17,48310 CZK
5 SGD87,41550 CZK
10 SGD174,83100 CZK
20 SGD349,66200 CZK
50 SGD874,15500 CZK
100 SGD1.748,31000 CZK
250 SGD4.370,77500 CZK
500 SGD8.741,55000 CZK
1000 SGD17.483,10000 CZK
2000 SGD34.966,20000 CZK
5000 SGD87.415,50000 CZK
10000 SGD174.831,00000 CZK