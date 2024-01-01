Endonezya rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → SGD çevirin

1.000.000 idr
86,28 sgd

1.00000 IDR = 0.00009 SGD

06:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01370.932051.347351.541311.354450.7957037.8189
1 INR0.012046210.01122770.01623050.01856690.0163160.00958520.0941881
1 EUR1.072989.065411.445571.653671.453190.8537058.3889
1 SGD0.74219861.61260.69176811.143951.005270.5905695.80317

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Singapur Doları
1 IDR0.00009 SGD
5 IDR0.00043 SGD
10 IDR0.00086 SGD
20 IDR0.00173 SGD
50 IDR0.00431 SGD
100 IDR0.00863 SGD
250 IDR0.02157 SGD
500 IDR0.04314 SGD
1000 IDR0.08628 SGD
2000 IDR0.17257 SGD
5000 IDR0.43141 SGD
10000 IDR0.86283 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Endonezya Rupisi
1 SGD11589.80000 IDR
5 SGD57949.00000 IDR
10 SGD115898.00000 IDR
20 SGD231796.00000 IDR
50 SGD579490.00000 IDR
100 SGD1158980.00000 IDR
250 SGD2897450.00000 IDR
500 SGD5794900.00000 IDR
1000 SGD11589800.00000 IDR
2000 SGD23179600.00000 IDR
5000 SGD57949000.00000 IDR
10000 SGD115898000.00000 IDR