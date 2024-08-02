20 Singapur dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → IDR çevirin

20 sgd
244.270 idr

1,000S$ SGD = 12.210Rp IDR

19:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → IDR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12.213,500012.213,5000
Düşük12.016,900011.829,6000
Ortalama12.073,223312.014,8878
Değişim0.96%2.48%
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1 SGD → IDR istatistikleri

SGD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12.213,5000, en düşük 12.016,9000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12.073,2233 oldu. SGD → IDR kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

SGD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12.213,5000, en düşük 11.829,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12.014,8878 oldu. SGD → IDR kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7937,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,911,6750,85291,4687,8264,903
1 AUD0,65210.5600,59710,50954,624,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Endonezya Rupisi
1 SGD12.213,50000 IDR
5 SGD61.067,50000 IDR
10 SGD122.135,00000 IDR
20 SGD244.270,00000 IDR
50 SGD610.675,00000 IDR
100 SGD1.221.350,00000 IDR
250 SGD3.053.375,00000 IDR
500 SGD6.106.750,00000 IDR
1000 SGD12.213.500,00000 IDR
2000 SGD24.427.000,00000 IDR
5000 SGD61.067.500,00000 IDR
10000 SGD122.135.000,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Singapur Doları
1 IDR0,00008 SGD
5 IDR0,00041 SGD
10 IDR0,00082 SGD
20 IDR0,00164 SGD
50 IDR0,00409 SGD
100 IDR0,00819 SGD
250 IDR0,02047 SGD
500 IDR0,04094 SGD
1000 IDR0,08188 SGD
2000 IDR0,16375 SGD
5000 IDR0,40938 SGD
10000 IDR0,81877 SGD