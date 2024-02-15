Yeni İsrail şekelinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → IDR çevirin

1.000 ils
4.271.760 idr

1.00000 ILS = 4271.76000 IDR

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Endonezya Rupisi
1 ILS4271.76000 IDR
5 ILS21358.80000 IDR
10 ILS42717.60000 IDR
20 ILS85435.20000 IDR
50 ILS213588.00000 IDR
100 ILS427176.00000 IDR
250 ILS1067940.00000 IDR
500 ILS2135880.00000 IDR
1000 ILS4271760.00000 IDR
2000 ILS8543520.00000 IDR
5000 ILS21358800.00000 IDR
10000 ILS42717600.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 IDR0.00023 ILS
5 IDR0.00117 ILS
10 IDR0.00234 ILS
20 IDR0.00468 ILS
50 IDR0.01170 ILS
100 IDR0.02341 ILS
250 IDR0.05852 ILS
500 IDR0.11705 ILS
1000 IDR0.23409 ILS
2000 IDR0.46819 ILS
5000 IDR1.17047 ILS
10000 IDR2.34095 ILS