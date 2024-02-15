Yeni Zelanda dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → IDR çevirin

1.000 nzd
9.548.780 idr

1.00000 NZD = 9548.78000 IDR

16:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535270.7947550.929483.02721.350850.88055150.125
1 AUD0.6513510.5176630.60537254.07980.8798760.57354697.7839
1 GBP1.258251.9317611.1694104.4691.699711.10789188.895
1 EUR1.075951.651880.85514189.33311.453450.9474161.53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Endonezya Rupisi
1 NZD9548.78000 IDR
5 NZD47743.90000 IDR
10 NZD95487.80000 IDR
20 NZD190975.60000 IDR
50 NZD477439.00000 IDR
100 NZD954878.00000 IDR
250 NZD2387195.00000 IDR
500 NZD4774390.00000 IDR
1000 NZD9548780.00000 IDR
2000 NZD19097560.00000 IDR
5000 NZD47743900.00000 IDR
10000 NZD95487800.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 IDR0.00010 NZD
5 IDR0.00052 NZD
10 IDR0.00105 NZD
20 IDR0.00209 NZD
50 IDR0.00524 NZD
100 IDR0.01047 NZD
250 IDR0.02618 NZD
500 IDR0.05236 NZD
1000 IDR0.10472 NZD
2000 IDR0.20945 NZD
5000 IDR0.52363 NZD
10000 IDR1.04725 NZD