دولار نيوزيلندي إلى روبية إندونيسية

تحويل NZD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٩٬١٠٥٬٨٤٠ idr

1.00000 NZD = 9105.84000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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NZD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436431.663180.9644518.3636
1GBP1.1528711.22855101.8221.656091.917511.1118921.1717
1USD0.938450.813968182.87951.3481.560790.90517.2331
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626460.01883210.01091950.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الإندونيسية
1 NZD9105.84000 IDR
5 NZD45529.20000 IDR
10 NZD91058.40000 IDR
20 NZD182116.80000 IDR
50 NZD455292.00000 IDR
100 NZD910584.00000 IDR
250 NZD2276460.00000 IDR
500 NZD4552920.00000 IDR
1000 NZD9105840.00000 IDR
2000 NZD18211680.00000 IDR
5000 NZD45529200.00000 IDR
10000 NZD91058400.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار نيوزيلندي
1 IDR0.00011 NZD
5 IDR0.00055 NZD
10 IDR0.00110 NZD
20 IDR0.00220 NZD
50 IDR0.00549 NZD
100 IDR0.01098 NZD
250 IDR0.02746 NZD
500 IDR0.05491 NZD
1000 IDR0.10982 NZD
2000 IDR0.21964 NZD
5000 IDR0.54910 NZD
10000 IDR1.09820 NZD