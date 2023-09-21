يوان صيني إلى روبية إندونيسية

تحويل CNY إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬١٠٥٬١١٠ idr

1.00000 CNY = 2105.11000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الإندونيسية
1 CNY2105.11000 IDR
5 CNY10525.55000 IDR
10 CNY21051.10000 IDR
20 CNY42102.20000 IDR
50 CNY105255.50000 IDR
100 CNY210511.00000 IDR
250 CNY526277.50000 IDR
500 CNY1052555.00000 IDR
1000 CNY2105110.00000 IDR
2000 CNY4210220.00000 IDR
5000 CNY10525550.00000 IDR
10000 CNY21051100.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chinese Yuan RMB
1 IDR0.00048 CNY
5 IDR0.00238 CNY
10 IDR0.00475 CNY
20 IDR0.00950 CNY
50 IDR0.02375 CNY
100 IDR0.04750 CNY
250 IDR0.11876 CNY
500 IDR0.23752 CNY
1000 IDR0.47503 CNY
2000 IDR0.95007 CNY
5000 IDR2.37517 CNY
10000 IDR4.75034 CNY