فرنك سويسري إلى روبية إندونيسية

تحويل CHF إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٧٬١١٤٬٢٠٠ idr

1.00000 CHF = 17114.20000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الإندونيسية
1 CHF17114.20000 IDR
5 CHF85571.00000 IDR
10 CHF171142.00000 IDR
20 CHF342284.00000 IDR
50 CHF855710.00000 IDR
100 CHF1711420.00000 IDR
250 CHF4278550.00000 IDR
500 CHF8557100.00000 IDR
1000 CHF17114200.00000 IDR
2000 CHF34228400.00000 IDR
5000 CHF85571000.00000 IDR
10000 CHF171142000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الفرنك السويسري
1 IDR0.00006 CHF
5 IDR0.00029 CHF
10 IDR0.00058 CHF
20 IDR0.00117 CHF
50 IDR0.00292 CHF
100 IDR0.00584 CHF
250 IDR0.01461 CHF
500 IDR0.02922 CHF
1000 IDR0.05843 CHF
2000 IDR0.11686 CHF
5000 IDR0.29215 CHF
10000 IDR0.58431 CHF