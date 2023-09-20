دولار أسترالي إلى روبية إندونيسية

تحويل AUD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٩٬٨٩٧٬٨٠٠ idr

1.00000 AUD = 9897.80000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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AUD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065188.32341.435491.655040.95818.2085
1GBP1.1573411.2327102.2221.661371.915471.1087321.0737
1USD0.93890.811227182.9251.347751.553880.8994517.0956
1INR0.0113220.009782660.012059110.01625260.01873840.01084650.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الإندونيسية
1 AUD9897.80000 IDR
5 AUD49489.00000 IDR
10 AUD98978.00000 IDR
20 AUD197956.00000 IDR
50 AUD494890.00000 IDR
100 AUD989780.00000 IDR
250 AUD2474450.00000 IDR
500 AUD4948900.00000 IDR
1000 AUD9897800.00000 IDR
2000 AUD19795600.00000 IDR
5000 AUD49489000.00000 IDR
10000 AUD98978000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار أسترالي
1 IDR0.00010 AUD
5 IDR0.00051 AUD
10 IDR0.00101 AUD
20 IDR0.00202 AUD
50 IDR0.00505 AUD
100 IDR0.01010 AUD
250 IDR0.02526 AUD
500 IDR0.05052 AUD
1000 IDR0.10103 AUD
2000 IDR0.20207 AUD
5000 IDR0.50517 AUD
10000 IDR1.01033 AUD