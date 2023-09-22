كرونة نروجية إلى روبية إندونيسية

تحويل NOK إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1425720 idr

1.00000 NOK = 1425.72000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.663080.9644518.3588
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120121.166
1USD0.938350.813901182.87951.34781.560550.90517.227
1INR0.01132190.00982030.012065710.01626220.01882910.01091950.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / الروبية الإندونيسية
1 NOK1425.72000 IDR
5 NOK7128.60000 IDR
10 NOK14257.20000 IDR
20 NOK28514.40000 IDR
50 NOK71286.00000 IDR
100 NOK142572.00000 IDR
250 NOK356430.00000 IDR
500 NOK712860.00000 IDR
1000 NOK1425720.00000 IDR
2000 NOK2851440.00000 IDR
5000 NOK7128600.00000 IDR
10000 NOK14257200.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كروني نرويجي
1 IDR0.00070 NOK
5 IDR0.00351 NOK
10 IDR0.00701 NOK
20 IDR0.01403 NOK
50 IDR0.03507 NOK
100 IDR0.07014 NOK
250 IDR0.17535 NOK
500 IDR0.35070 NOK
1000 IDR0.70140 NOK
2000 IDR1.40280 NOK
5000 IDR3.50699 NOK
10000 IDR7.01398 NOK