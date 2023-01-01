كرونة دانمركية (DKK)

الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر .