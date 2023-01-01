كرونة دانمركية (DKK)
الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر .
اسم العملة
كرونة دانمركية
رمز العملة
kr
سعر الصرف DKK
|EUR
|USD
|SEK
|GBP
|PKR
|AUD
|NOK
|INR
|من DKK
|0.13417
|0.14289
|1.59343
|0.11590
|41.93780
|0.22193
|1.54212
|11.84900
|إلى DKK
|7.45310
|6.99846
|0.62758
|8.62777
|0.02384
|4.50596
|0.64846
|0.08440
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