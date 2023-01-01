كرونة دانمركية (DKK)

الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر .

اسم العملة

كرونة دانمركية

رمز العملة

kr

سعر الصرف DKK

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
من DKK0.134170.142891.593430.1159041.937800.221931.5421211.84900
إلى DKK7.453106.998460.627588.627770.023844.505960.648460.08440

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف كرونة دنماركية