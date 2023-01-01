كرونة دنماركية إلى كرونة آيسلندية

تحويل DKK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 dkk
19518.30 isk

1.00000 DKK = 19.51830 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:35 UTC
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DKK إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065988.61921.438491.663780.966118.2329
1GBP1.153811.2298102.2461.659681.919611.1146921.0365
1USD0.93820.81314183.14031.349551.560910.906417.1056
1INR0.01128420.009780340.012027910.01623220.01877450.01090210.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Icelandic Króna
1 DKK19.51830 ISK
5 DKK97.59150 ISK
10 DKK195.18300 ISK
20 DKK390.36600 ISK
50 DKK975.91500 ISK
100 DKK1951.83000 ISK
250 DKK4879.57500 ISK
500 DKK9759.15000 ISK
1000 DKK19518.30000 ISK
2000 DKK39036.60000 ISK
5000 DKK97591.50000 ISK
10000 DKK195183.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / كرونة دانمركية
1 ISK0.05123 DKK
5 ISK0.25617 DKK
10 ISK0.51234 DKK
20 ISK1.02468 DKK
50 ISK2.56170 DKK
100 ISK5.12340 DKK
250 ISK12.80850 DKK
500 ISK25.61700 DKK
1000 ISK51.23400 DKK
2000 ISK102.46800 DKK
5000 ISK256.17000 DKK
10000 ISK512.34000 DKK