روبية إندونيسية إلى كرونة آيسلندية

تحويل IDR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٨٬٨٥٧٫٨٩ isk

1.00000 IDR = 0.00886 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:42 UTC
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IDR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Icelandic Króna
1 IDR0.00886 ISK
5 IDR0.04429 ISK
10 IDR0.08858 ISK
20 IDR0.17716 ISK
50 IDR0.44289 ISK
100 IDR0.88579 ISK
250 IDR2.21447 ISK
500 IDR4.42894 ISK
1000 IDR8.85789 ISK
2000 IDR17.71578 ISK
5000 IDR44.28945 ISK
10000 IDR88.57890 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبية الإندونيسية
1 ISK112.89400 IDR
5 ISK564.47000 IDR
10 ISK1128.94000 IDR
20 ISK2257.88000 IDR
50 ISK5644.70000 IDR
100 ISK11289.40000 IDR
250 ISK28223.50000 IDR
500 ISK56447.00000 IDR
1000 ISK112894.00000 IDR
2000 ISK225788.00000 IDR
5000 ISK564470.00000 IDR
10000 ISK1128940.00000 IDR