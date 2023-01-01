روبية هندية إلى كرونة آيسلندية

تحويل INR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٦٬٣٥٢٫١٠ isk

1.00000 INR = 1.63521 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:26 UTC
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INR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433511.654350.957118.2104
1GBP1.1582111.2312102.0971.660331.916121.1085221.0918
1USD0.940750.812216182.9251.348551.55630.900417.1311
1INR0.01134440.009794580.012059110.01626230.01876760.0108580.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Icelandic Króna
1 INR1.63521 ISK
5 INR8.17605 ISK
10 INR16.35210 ISK
20 INR32.70420 ISK
50 INR81.76050 ISK
100 INR163.52100 ISK
250 INR408.80250 ISK
500 INR817.60500 ISK
1000 INR1635.21000 ISK
2000 INR3270.42000 ISK
5000 INR8176.05000 ISK
10000 INR16352.10000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبية الهندية
1 ISK0.61154 INR
5 ISK3.05770 INR
10 ISK6.11541 INR
20 ISK12.23082 INR
50 ISK30.57705 INR
100 ISK61.15410 INR
250 ISK152.88525 INR
500 ISK305.77050 INR
1000 ISK611.54100 INR
2000 ISK1223.08200 INR
5000 ISK3057.70500 INR
10000 ISK6115.41000 INR