ألف كرونة آيسلندية إلى روبية هندية

تحويل ISK إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٩٩٫٧٢ inr

1.00000 ISK = 0.59972 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبية الهندية
1 ISK0.59972 INR
5 ISK2.99859 INR
10 ISK5.99719 INR
20 ISK11.99438 INR
50 ISK29.98595 INR
100 ISK59.97190 INR
250 ISK149.92975 INR
500 ISK299.85950 INR
1000 ISK599.71900 INR
2000 ISK1199.43800 INR
5000 ISK2998.59500 INR
10000 ISK5997.19000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Icelandic Króna
1 INR1.66745 ISK
5 INR8.33725 ISK
10 INR16.67450 ISK
20 INR33.34900 ISK
50 INR83.37250 ISK
100 INR166.74500 ISK
250 INR416.86250 ISK
500 INR833.72500 ISK
1000 INR1667.45000 ISK
2000 INR3334.90000 ISK
5000 INR8337.25000 ISK
10000 INR16674.50000 ISK