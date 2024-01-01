ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

تحويل TRY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
3,972.26 isk

TL1.000 TRY = kr3.972 ISK

Mid-market exchange rate at 01:40
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TRY إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ISK

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.7
1 EUR1.11810.843311.96493.8231.5034.10554.434
1 GBP1.3261.1861369.947111.2611.7824.86864.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Icelandic Króna
1 TRY٣٫٩٧٢٢٦ ISK
5 TRY١٩٫٨٦١٣٠ ISK
10 TRY٣٩٫٧٢٢٦٠ ISK
20 TRY٧٩٫٤٤٥٢٠ ISK
50 TRY١٩٨٫٦١٣٠٠ ISK
100 TRY٣٩٧٫٢٢٦٠٠ ISK
250 TRY٩٩٣٫٠٦٥٠٠ ISK
500 TRY١٬٩٨٦٫١٣٠٠٠ ISK
1000 TRY٣٬٩٧٢٫٢٦٠٠٠ ISK
2000 TRY٧٬٩٤٤٫٥٢٠٠٠ ISK
5000 TRY١٩٬٨٦١٫٣٠٠٠٠ ISK
10000 TRY٣٩٬٧٢٢٫٦٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ليرة تركية
1 ISK٠٫٢٥١٧٥ TRY
5 ISK١٫٢٥٨٧٣ TRY
10 ISK٢٫٥١٧٤٦ TRY
20 ISK٥٫٠٣٤٩٢ TRY
50 ISK١٢٫٥٨٧٣٠ TRY
100 ISK٢٥٫١٧٤٦٠ TRY
250 ISK٦٢٫٩٣٦٥٠ TRY
500 ISK١٢٥٫٨٧٣٠٠ TRY
1000 ISK٢٥١٫٧٤٦٠٠ TRY
2000 ISK٥٠٣٫٤٩٢٠٠ TRY
5000 ISK١٬٢٥٨٫٧٣٠٠٠ TRY
10000 ISK٢٬٥١٧٫٤٦٠٠٠ TRY