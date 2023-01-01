دولار كندي إلى كرونة آيسلندية

تحويل CAD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٠٠٬٦٣٥ isk

1.00000 CAD = 100.63500 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
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CAD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434761.65380.957918.199
1GBP1.1576111.23265102.2181.660931.91451.1088721.0678
1USD0.939150.81126182.9251.347451.553160.899717.0915
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162490.01872970.01084960.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Icelandic Króna
1 CAD100.63500 ISK
5 CAD503.17500 ISK
10 CAD1006.35000 ISK
20 CAD2012.70000 ISK
50 CAD5031.75000 ISK
100 CAD10063.50000 ISK
250 CAD25158.75000 ISK
500 CAD50317.50000 ISK
1000 CAD100635.00000 ISK
2000 CAD201270.00000 ISK
5000 CAD503175.00000 ISK
10000 CAD1006350.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار كندي
1 ISK0.00994 CAD
5 ISK0.04968 CAD
10 ISK0.09937 CAD
20 ISK0.19874 CAD
50 ISK0.49685 CAD
100 ISK0.99369 CAD
250 ISK2.48424 CAD
500 ISK4.96847 CAD
1000 ISK9.93695 CAD
2000 ISK19.87390 CAD
5000 ISK49.68475 CAD
10000 ISK99.36950 CAD