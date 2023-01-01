يوان صيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل CNY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
18698.20 isk

1.00000 CNY = 18.69820 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:1 UTC
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CNY إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Icelandic Króna
1 CNY18.69820 ISK
5 CNY93.49100 ISK
10 CNY186.98200 ISK
20 CNY373.96400 ISK
50 CNY934.91000 ISK
100 CNY1869.82000 ISK
250 CNY4674.55000 ISK
500 CNY9349.10000 ISK
1000 CNY18698.20000 ISK
2000 CNY37396.40000 ISK
5000 CNY93491.00000 ISK
10000 CNY186982.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Chinese Yuan RMB
1 ISK0.05348 CNY
5 ISK0.26741 CNY
10 ISK0.53481 CNY
20 ISK1.06962 CNY
50 ISK2.67405 CNY
100 ISK5.34811 CNY
250 ISK13.37027 CNY
500 ISK26.74055 CNY
1000 ISK53.48110 CNY
2000 ISK106.96220 CNY
5000 ISK267.40550 CNY
10000 ISK534.81100 CNY