رينغيت ماليزي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MYR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٩٬٠٤٧٫٢٠ isk

1.00000 MYR = 29.04720 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:56 UTC
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MYR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964518.3676
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915911.1119421.1765
1USD0.93790.813504183.1271.347751.55860.904617.2272
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874970.01088210.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Icelandic Króna
1 MYR29.04720 ISK
5 MYR145.23600 ISK
10 MYR290.47200 ISK
20 MYR580.94400 ISK
50 MYR1452.36000 ISK
100 MYR2904.72000 ISK
250 MYR7261.80000 ISK
500 MYR14523.60000 ISK
1000 MYR29047.20000 ISK
2000 MYR58094.40000 ISK
5000 MYR145236.00000 ISK
10000 MYR290472.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / رينغيت ماليزي
1 ISK0.03443 MYR
5 ISK0.17213 MYR
10 ISK0.34427 MYR
20 ISK0.68853 MYR
50 ISK1.72133 MYR
100 ISK3.44267 MYR
250 ISK8.60667 MYR
500 ISK17.21335 MYR
1000 ISK34.42670 MYR
2000 ISK68.85340 MYR
5000 ISK172.13350 MYR
10000 ISK344.26700 MYR