1 كرونة آيسلندية إلى رينغيت ماليزي

تحويل ISK إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 isk
0.03 myr

1.00000 ISK = 0.03438 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / رينغيت ماليزي
1 ISK0.03438 MYR
5 ISK0.17191 MYR
10 ISK0.34381 MYR
20 ISK0.68763 MYR
50 ISK1.71907 MYR
100 ISK3.43814 MYR
250 ISK8.59535 MYR
500 ISK17.19070 MYR
1000 ISK34.38140 MYR
2000 ISK68.76280 MYR
5000 ISK171.90700 MYR
10000 ISK343.81400 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Icelandic Króna
1 MYR29.08550 ISK
5 MYR145.42750 ISK
10 MYR290.85500 ISK
20 MYR581.71000 ISK
50 MYR1454.27500 ISK
100 MYR2908.55000 ISK
250 MYR7271.37500 ISK
500 MYR14542.75000 ISK
1000 MYR29085.50000 ISK
2000 MYR58171.00000 ISK
5000 MYR145427.50000 ISK
10000 MYR290855.00000 ISK