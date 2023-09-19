دولار أسترالي إلى رينغيت ماليزي

تحويل AUD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
3013.52 myr

1.00000 AUD = 3.01352 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / رينغيت ماليزي
1 AUD3.01352 MYR
5 AUD15.06760 MYR
10 AUD30.13520 MYR
20 AUD60.27040 MYR
50 AUD150.67600 MYR
100 AUD301.35200 MYR
250 AUD753.38000 MYR
500 AUD1506.76000 MYR
1000 AUD3013.52000 MYR
2000 AUD6027.04000 MYR
5000 AUD15067.60000 MYR
10000 AUD30135.20000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أسترالي
1 MYR0.33184 AUD
5 MYR1.65918 AUD
10 MYR3.31837 AUD
20 MYR6.63674 AUD
50 MYR16.59185 AUD
100 MYR33.18370 AUD
250 MYR82.95925 AUD
500 MYR165.91850 AUD
1000 MYR331.83700 AUD
2000 MYR663.67400 AUD
5000 MYR1659.18500 AUD
10000 MYR3318.37000 AUD