دولار أمريكي إلى رينغيت ماليزي

تحويل USD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
4692.50 myr

1.00000 USD = 4.69250 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / رينغيت ماليزي
1 USD4.69250 MYR
5 USD23.46250 MYR
10 USD46.92500 MYR
20 USD93.85000 MYR
50 USD234.62500 MYR
100 USD469.25000 MYR
250 USD1173.12500 MYR
500 USD2346.25000 MYR
1000 USD4692.50000 MYR
2000 USD9385.00000 MYR
5000 USD23462.50000 MYR
10000 USD46925.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أمريكي
1 MYR0.21311 USD
5 MYR1.06553 USD
10 MYR2.13106 USD
20 MYR4.26212 USD
50 MYR10.65530 USD
100 MYR21.31060 USD
250 MYR53.27650 USD
500 MYR106.55300 USD
1000 MYR213.10600 USD
2000 MYR426.21200 USD
5000 MYR1065.53000 USD
10000 MYR2131.06000 USD