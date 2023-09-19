ين ياباني إلى رينغيت ماليزي

تحويل JPY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٣١٧٫٩٧ myr

1.00000 JPY = 0.03180 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:32 UTC
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JPY إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.4371.661240.963518.3208
1GBP1.1536711.22995102.2511.657851.916561.1115621.1366
1USD0.9380.813041183.13451.34791.558240.903817.1849
1INR0.01128290.009779830.012028710.01621350.01874360.01087150.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / رينغيت ماليزي
100 JPY3.17971 MYR
1000 JPY31.79710 MYR
1500 JPY47.69565 MYR
2000 JPY63.59420 MYR
3000 JPY95.39130 MYR
5000 JPY158.98550 MYR
5400 JPY171.70434 MYR
10000 JPY317.97100 MYR
15000 JPY476.95650 MYR
20000 JPY635.94200 MYR
25000 JPY794.92750 MYR
30000 JPY953.91300 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ين ياباني
1 MYR31.44940 JPY
5 MYR157.24700 JPY
10 MYR314.49400 JPY
20 MYR628.98800 JPY
50 MYR1572.47000 JPY
100 MYR3144.94000 JPY
250 MYR7862.35000 JPY
500 MYR15724.70000 JPY
1000 MYR31449.40000 JPY
2000 MYR62898.80000 JPY
5000 MYR157247.00000 JPY
10000 MYR314494.00000 JPY