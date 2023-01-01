روبية هندية إلى رينغيت ماليزي

تحويل INR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
565.84 myr

1.00000 INR = 0.05658 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:6 UTC
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INR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / رينغيت ماليزي
1 INR0.05658 MYR
5 INR0.28292 MYR
10 INR0.56584 MYR
20 INR1.13169 MYR
50 INR2.82922 MYR
100 INR5.65843 MYR
250 INR14.14607 MYR
500 INR28.29215 MYR
1000 INR56.58430 MYR
2000 INR113.16860 MYR
5000 INR282.92150 MYR
10000 INR565.84300 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الروبية الهندية
1 MYR17.67280 INR
5 MYR88.36400 INR
10 MYR176.72800 INR
20 MYR353.45600 INR
50 MYR883.64000 INR
100 MYR1767.28000 INR
250 MYR4418.20000 INR
500 MYR8836.40000 INR
1000 MYR17672.80000 INR
2000 MYR35345.60000 INR
5000 MYR88364.00000 INR
10000 MYR176728.00000 INR