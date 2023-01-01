درهم إماراتي إلى دولار أسترالي

تحويل AED إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٢٣٫٨٥ aud

1.00000 AED = 0.42385 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063688.1991.4341.65580.9577518.2077
1GBP1.1578811.23155102.1261.660441.917261.1089621.0828
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.900417.1189
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.0108580.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أسترالي
1 AED0.42385 AUD
5 AED2.11923 AUD
10 AED4.23845 AUD
20 AED8.47690 AUD
50 AED21.19225 AUD
100 AED42.38450 AUD
250 AED105.96125 AUD
500 AED211.92250 AUD
1000 AED423.84500 AUD
2000 AED847.69000 AUD
5000 AED2119.22500 AUD
10000 AED4238.45000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AUD2.35935 AED
5 AUD11.79675 AED
10 AUD23.59350 AED
20 AUD47.18700 AED
50 AUD117.96750 AED
100 AUD235.93500 AED
250 AUD589.83750 AED
500 AUD1179.67500 AED
1000 AUD2359.35000 AED
2000 AUD4718.70000 AED
5000 AUD11796.75000 AED
10000 AUD23593.50000 AED