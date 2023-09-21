ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

تحويل BRL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
319.57 aud

1.00000 BRL = 0.31957 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:11 UTC
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BRL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL0.31957 AUD
5 BRL1.59786 AUD
10 BRL3.19572 AUD
20 BRL6.39144 AUD
50 BRL15.97860 AUD
100 BRL31.95720 AUD
250 BRL79.89300 AUD
500 BRL159.78600 AUD
1000 BRL319.57200 AUD
2000 BRL639.14400 AUD
5000 BRL1597.86000 AUD
10000 BRL3195.72000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD3.12918 BRL
5 AUD15.64590 BRL
10 AUD31.29180 BRL
20 AUD62.58360 BRL
50 AUD156.45900 BRL
100 AUD312.91800 BRL
250 AUD782.29500 BRL
500 AUD1564.59000 BRL
1000 AUD3129.18000 BRL
2000 AUD6258.36000 BRL
5000 AUD15645.90000 BRL
10000 AUD31291.80000 BRL