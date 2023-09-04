50 ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

تحويل BRL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 brl
15.64 aud

1.00000 BRL = 0.31282 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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BRL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077789.12281.464811.668010.9539518.3802
1GBP1.1689111.2597104.1741.712181.94971.1150821.4842
1USD0.92790.79384182.69721.35921.547750.8851517.055
1INR0.01122050.009599360.012092310.01643590.01871580.01070350.206234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL0.31282 AUD
5 BRL1.56408 AUD
10 BRL3.12815 AUD
20 BRL6.25630 AUD
50 BRL15.64075 AUD
100 BRL31.28150 AUD
250 BRL78.20375 AUD
500 BRL156.40750 AUD
1000 BRL312.81500 AUD
2000 BRL625.63000 AUD
5000 BRL1564.07500 AUD
10000 BRL3128.15000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD3.19677 BRL
5 AUD15.98385 BRL
10 AUD31.96770 BRL
20 AUD63.93540 BRL
50 AUD159.83850 BRL
100 AUD319.67700 BRL
250 AUD799.19250 BRL
500 AUD1598.38500 BRL
1000 AUD3196.77000 BRL
2000 AUD6393.54000 BRL
5000 AUD15983.85000 BRL
10000 AUD31967.70000 BRL