100 ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

تحويل BRL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
31.30 aud

1.00000 BRL = 0.31296 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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BRL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077589.10621.464751.668470.953918.3804
1GBP1.1687711.2594104.1491.712031.950141.1148921.4833
1USD0.928050.794029182.69721.35941.548470.885317.0584
1INR0.01122260.009601640.012092310.01643830.01872450.01070530.206275

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL0.31296 AUD
5 BRL1.56481 AUD
10 BRL3.12961 AUD
20 BRL6.25922 AUD
50 BRL15.64805 AUD
100 BRL31.29610 AUD
250 BRL78.24025 AUD
500 BRL156.48050 AUD
1000 BRL312.96100 AUD
2000 BRL625.92200 AUD
5000 BRL1564.80500 AUD
10000 BRL3129.61000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD3.19529 BRL
5 AUD15.97645 BRL
10 AUD31.95290 BRL
20 AUD63.90580 BRL
50 AUD159.76450 BRL
100 AUD319.52900 BRL
250 AUD798.82250 BRL
500 AUD1597.64500 BRL
1000 AUD3195.29000 BRL
2000 AUD6390.58000 BRL
5000 AUD15976.45000 BRL
10000 AUD31952.90000 BRL