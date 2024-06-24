100 دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

تحويل AUD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
359.90 brl

A$1.000 AUD = R$3.599 BRL

Mid-market exchange rate at 12:35
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4830.9321.635159.551.3691.353
1 GBP1.2661105.7271.182.071202.0621.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56911.754171.181.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD٣٫٥٩٩٠٠ BRL
5 AUD١٧٫٩٩٥٠٠ BRL
10 AUD٣٥٫٩٩٠٠٠ BRL
20 AUD٧١٫٩٨٠٠٠ BRL
50 AUD١٧٩٫٩٥٠٠٠ BRL
100 AUD٣٥٩٫٩٠٠٠٠ BRL
250 AUD٨٩٩٫٧٥٠٠٠ BRL
500 AUD١٬٧٩٩٫٥٠٠٠٠ BRL
1000 AUD٣٬٥٩٩٫٠٠٠٠٠ BRL
2000 AUD٧٬١٩٨٫٠٠٠٠٠ BRL
5000 AUD١٧٬٩٩٥٫٠٠٠٠٠ BRL
10000 AUD٣٥٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL٠٫٢٧٧٨٦ AUD
5 BRL١٫٣٨٩٢٨ AUD
10 BRL٢٫٧٧٨٥٥ AUD
20 BRL٥٫٥٥٧١٠ AUD
50 BRL١٣٫٨٩٢٧٥ AUD
100 BRL٢٧٫٧٨٥٥٠ AUD
250 BRL٦٩٫٤٦٣٧٥ AUD
500 BRL١٣٨٫٩٢٧٥٠ AUD
1000 BRL٢٧٧٫٨٥٥٠٠ AUD
2000 BRL٥٥٥٫٧١٠٠٠ AUD
5000 BRL١٬٣٨٩٫٢٧٥٠٠ AUD
10000 BRL٢٬٧٧٨٫٥٥٠٠٠ AUD