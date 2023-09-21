رينغيت ماليزي إلى ريال برازيلي

تحويل MYR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٬٠٥٢٫٣١ brl

1.00000 MYR = 1.05231 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MYR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال البرازيلي
1 MYR1.05231 BRL
5 MYR5.26155 BRL
10 MYR10.52310 BRL
20 MYR21.04620 BRL
50 MYR52.61550 BRL
100 MYR105.23100 BRL
250 MYR263.07750 BRL
500 MYR526.15500 BRL
1000 MYR1052.31000 BRL
2000 MYR2104.62000 BRL
5000 MYR5261.55000 BRL
10000 MYR10523.10000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / رينغيت ماليزي
1 BRL0.95029 MYR
5 BRL4.75147 MYR
10 BRL9.50293 MYR
20 BRL19.00586 MYR
50 BRL47.51465 MYR
100 BRL95.02930 MYR
250 BRL237.57325 MYR
500 BRL475.14650 MYR
1000 BRL950.29300 MYR
2000 BRL1900.58600 MYR
5000 BRL4751.46500 MYR
10000 BRL9502.93000 MYR