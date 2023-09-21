شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال برازيلي

تحويل ILS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٢٨٩٫٥٦ brl

1.00000 ILS = 1.28956 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال البرازيلي
1 ILS1.28956 BRL
5 ILS6.44780 BRL
10 ILS12.89560 BRL
20 ILS25.79120 BRL
50 ILS64.47800 BRL
100 ILS128.95600 BRL
250 ILS322.39000 BRL
500 ILS644.78000 BRL
1000 ILS1289.56000 BRL
2000 ILS2579.12000 BRL
5000 ILS6447.80000 BRL
10000 ILS12895.60000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Israeli New Sheqel
1 BRL0.77546 ILS
5 BRL3.87728 ILS
10 BRL7.75456 ILS
20 BRL15.50912 ILS
50 BRL38.77280 ILS
100 BRL77.54560 ILS
250 BRL193.86400 ILS
500 BRL387.72800 ILS
1000 BRL775.45600 ILS
2000 BRL1550.91200 ILS
5000 BRL3877.28000 ILS
10000 BRL7754.56000 ILS