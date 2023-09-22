دولار نيوزيلندي إلى ريال برازيلي

تحويل NZD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
2923.39 brl

1.00000 NZD = 2.92339 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

NZD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و دولار

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال البرازيلي
1 NZD2.92339 BRL
5 NZD14.61695 BRL
10 NZD29.23390 BRL
20 NZD58.46780 BRL
50 NZD146.16950 BRL
100 NZD292.33900 BRL
250 NZD730.84750 BRL
500 NZD1461.69500 BRL
1000 NZD2923.39000 BRL
2000 NZD5846.78000 BRL
5000 NZD14616.95000 BRL
10000 NZD29233.90000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار نيوزيلندي
1 BRL0.34207 NZD
5 BRL1.71035 NZD
10 BRL3.42069 NZD
20 BRL6.84138 NZD
50 BRL17.10345 NZD
100 BRL34.20690 NZD
250 BRL85.51725 NZD
500 BRL171.03450 NZD
1000 BRL342.06900 NZD
2000 BRL684.13800 NZD
5000 BRL1710.34500 NZD
10000 BRL3420.69000 NZD