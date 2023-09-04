1 ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BRL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
0.34 nzd

1.00000 BRL = 0.33911 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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BRL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.17651.465551.666180.95418.3887
1GBP1.168511.26035104.2031.71251.946941.1147521.4873
1USD0.927150.79343182.6781.358751.544760.884517.0487
1INR0.01121370.009596630.012095110.01643420.0186840.01069810.206206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار نيوزيلندي
1 BRL0.33911 NZD
5 BRL1.69555 NZD
10 BRL3.39111 NZD
20 BRL6.78222 NZD
50 BRL16.95555 NZD
100 BRL33.91110 NZD
250 BRL84.77775 NZD
500 BRL169.55550 NZD
1000 BRL339.11100 NZD
2000 BRL678.22200 NZD
5000 BRL1695.55500 NZD
10000 BRL3391.11000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال البرازيلي
1 NZD2.94889 BRL
5 NZD14.74445 BRL
10 NZD29.48890 BRL
20 NZD58.97780 BRL
50 NZD147.44450 BRL
100 NZD294.88900 BRL
250 NZD737.22250 BRL
500 NZD1474.44500 BRL
1000 NZD2948.89000 BRL
2000 NZD5897.78000 BRL
5000 NZD14744.45000 BRL
10000 NZD29488.90000 BRL