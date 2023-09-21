يوان صيني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CNY إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٣١٫٣٥ nzd

1.00000 CNY = 0.23134 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار نيوزيلندي
1 CNY0.23134 NZD
5 CNY1.15673 NZD
10 CNY2.31345 NZD
20 CNY4.62690 NZD
50 CNY11.56725 NZD
100 CNY23.13450 NZD
250 CNY57.83625 NZD
500 CNY115.67250 NZD
1000 CNY231.34500 NZD
2000 CNY462.69000 NZD
5000 CNY1156.72500 NZD
10000 CNY2313.45000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Chinese Yuan RMB
1 NZD4.32255 CNY
5 NZD21.61275 CNY
10 NZD43.22550 CNY
20 NZD86.45100 CNY
50 NZD216.12750 CNY
100 NZD432.25500 CNY
250 NZD1080.63750 CNY
500 NZD2161.27500 CNY
1000 NZD4322.55000 CNY
2000 NZD8645.10000 CNY
5000 NZD21612.75000 CNY
10000 NZD43225.50000 CNY